版本:
中国
货币新闻 | 2013年 2月 18日 星期一 09:33 BJT

香港股市: 开高,金沙中国上涨

路透香港2月18日 - 香港股市周一开盘上涨,澳门赌场运营商金沙中国 上涨1.9%,为恒生指数成分股中百分比涨幅最大的个股.

恒生指数 开高0.1%,报23,477.49点.恒生国企指数 开盘亦上涨0.1%.(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐