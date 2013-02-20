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货币新闻 | 2013年 2月 20日 星期三 09:33 BJT

香港股市: 小幅开高,百丽国际攀升

路透香港2月20日 - 香港股市周三开盘上涨,鞋履零售商百丽国际 涨2.9%,为恒生指数成分股中涨幅百分比最大的个股.

恒生指数 开高0.7%,报23,310.93点.恒生国企指数 上涨0.5%.(完)

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