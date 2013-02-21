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货币新闻 | 2013年 2月 21日 星期四 09:38 BJT

香港股市: 开盘下跌1.2%,地产股拖累大盘

路透香港2月21日 - 香港股市周四低开,地产股领跌,此前中国政府再度强调房地产市场调控.

百丽国际 下挫12.9%,之前该公司表示,预计2012年净利将"轻微增长",位于分析师预估区间的较低端.

恒生指数 开盘下跌1.2%报23,026.18点.恒生国企指数 亦跌1.5%.(完)
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