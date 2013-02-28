版本:
中国
货币新闻 | 2013年 2月 28日 星期四 09:33 BJT

香港股市: 恒生指数开盘升1.1%,中远太平洋跳涨

路透香港2月28日 - 香港股市周四开高,中远太平洋 上扬3%,引领成长题材股上涨.

恒生指数 开高1.1%至22,826.4点.恒生国企指数 开盘升1.4%.(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐