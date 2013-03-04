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货币新闻 | 2013年 3月 4日 星期一 09:40 BJT

香港股市：恒生指数开盘跌0.1%，中资地产股挫跌

路透香港3月4日 - 香港股市周一低开，中资地产股走软，中国政府在全国人大年度会议前夕出台新的楼市调控政策。

恒生指数 开盘下跌0.1%至22,866.5点，恒生国企指数 开盘跌0.2%。(完)

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