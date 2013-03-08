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货币新闻 | 2013年 3月 8日 星期五 09:33 BJT

香港股市：恒指小幅开高，中国联通上扬2.4%

路透香港3月8日 - 香港股市周五开高，中国联通 上扬2.4%，在恒生指数成分股中百分比涨幅居前。

恒生指数 开高0.3%至22,839.3点；恒生国企指数 开盘上涨0.6%。(完)
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