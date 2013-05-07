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亚洲 | 2013年 5月 7日 星期二 09:06 BJT

标题新闻：港股周二或高开，追随美股涨势

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选[ID：nL3N0DO020]

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