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亚洲 | 2012年 12月 27日 星期四 09:19 BJT

香港股市:开盘料将上扬,继两天半圣诞假期后恢复交易

路透香港12月27日 - 香港股市周四料将开高,在两天半圣诞假期后恢复交易,但许多投资人仍在渡假当中.

中国股市强劲上涨或将有助于此间市场走势.

恒生指数 周一小幅收高0.2%至22,541.2点.恒生国企指数 则涨0.4%.(完)

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(编译 龚芳; 审校 戴素萍)

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