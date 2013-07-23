香港股市：港股延续涨势，官员讲话缓和中国经济成长减速疑虑

路透7月23日 - 香港上市中资股周二扩大涨幅，铁路和建筑材料股涨势予以提振。之前中国国务院总理李克强发表的言论被认为是北京容忍经济放缓的底线。

新京报未指明消息来源报导，李克强总理上周参加国务院会议时表示，中国不会容许经济成长降至7%。

中国国务院副总理张高丽近日表示，中国处于经济转型升级的关键时期，将继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，适时适度预调微调，增强宏观调控的针对性和实效性。

为消化过剩产能，中国将继续稳步推进铁路建设。上海证券报周二报导，铁路总公司与国家发改委方面，的确就此事在研究方案，但还没有最终定稿。

0210GMT，恒生国企指数 涨3.2%，恒生指数 则涨1.8%。