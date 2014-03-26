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货币新闻 | 2014年 3月 26日 星期三 11:53 BJT

新兴汇市：印度卢比触及八个月高位，因外资流入憧憬及其它亚币走高

路透孟买3月26日 - 印度卢比周三早盘升至八个月高位，受益于外资持续流入的憧憬，以及其它亚币走高。

0336GMT，卢比兑美元 报60.18/19，此前曾触及7月30日以来最高60.17。周二收盘价报60.48/49。(完)

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