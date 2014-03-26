新兴汇市：印度卢比触及八个月高位，因外资流入憧憬及其它亚币走高

欧洲汇市：英镑恢复涨势，受英国大选的乐观情绪推动
路透伦敦4月20日 - 英镑兑美元周四上涨，而美元普遍走低。调查显示，英国首相特雷莎梅的保守党有望在6月的大选中获得压倒性胜利，从而使她在两年的退欧谈判中获得更多授权。
路透孟买3月26日 - 印度卢比周三早盘升至八个月高位，受益于外资持续流入的憧憬，以及其它亚币走高。
0336GMT，卢比兑美元 报60.18/19，此前曾触及7月30日以来最高60.17。周二收盘价报60.48/49。(完)
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路透伦敦4月20日 - 英镑兑美元周四上涨，而美元普遍走低。调查显示，英国首相特雷莎梅的保守党有望在6月的大选中获得压倒性胜利，从而使她在两年的退欧谈判中获得更多授权。
路透东京4月21日 - 日本东芝的债权人--三井住友信托银行表示，全力支持目前陷入困境的东芝。东芝目前努力出售几项核心资产，力保一线生机。
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