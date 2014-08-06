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货币新闻 | 2014年 8月 6日 星期三 12:14 BJT

新兴汇市：印度卢比跌至四个半月低点，因美元全线上涨

路透孟买8月6日 - 印度卢比周三早盘扩大跌幅，触及四个半月低点，因美元兑其他主要货币和亚币上涨打击卢比。此外印度股市表现疲弱，引发外资流出的担忧。

0358GMT，印度卢比兑美元 报61.21/22，此前一度触及3月21日以来的低点61.2250。

印度股市NSE指数 跌0.2%，多数其他亚洲货币也下跌。(完)

(编译 李春喜; 审校 徐文焰)
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