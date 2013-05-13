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货币新闻 | 2013年 5月 13日 星期一 18:20 BJT

印度股市：收跌2.24%，创2012年3月以来最大单日百分点跌幅

路透孟买5月13日 - 印度股市周一下跌逾2%，NSE指数由近两年半高位回落，ITC受获利了结打击下跌，Tata Consultancy等科技股也因对美国移民法案的担忧下挫。

此外，疲弱的亚洲股市也打击人气，之前中国公布的4月制造业产出数据意外疲弱。

印度股市BSE指标股指 初步收跌2.24%，录得2012年3月以来最大单日百分点跌幅。(完)

(编译 李春喜 审校 孙茉莉)
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