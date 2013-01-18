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货币新闻 | 2013年 1月 18日 星期五 18:27 BJT

印度股市: 收高,国有石油股一连两日上扬

路透孟买1月18日 - 印度股市周五上扬,印度石油天然气公司等国有石油和天然气公司领涨,且为连续第二个交易日走高,因政府上调柴油价格料减轻其补助负担.

印度指标股指 涨0.26%,初步收在20,000点上方,为2011年1月6日以来首见.同时NSE指数 收高0.42%.(完)
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