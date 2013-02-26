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货币新闻 | 2013年 2月 26日 星期二 18:21 BJT

印度股市: 降至三个月低点,尾随全球股市抛盘

路透孟买孟2月26日 - 印度股市指标BSE股指 周二初步收低1.55%,NSE股指 收低1.49%,创三个月低点.(完)
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