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货币新闻 | 2013年 9月 23日 星期一 15:21 BJT

印度股市：NSE指数跌逾2%，银行股领跌

路透孟买9月23日 - 印度股市NSE指数 周一跌逾2%，可能连续第二日下跌，银行股领跌。此前印度央行于周五意外升息。

银行类指数 跌4.2%，周五下挫4.1%。

印度指标股指 跌1.8%，NSE指数下挫2.1%。(完)
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