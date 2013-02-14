《卢比汇率分析》印尼央行采取预防措施确保本币有序贬值

* 印尼的银行被告知不可涉足卢比远汇市场

* 印尼央行干预以缓和卢比跌势

路透新加坡2月14日 - 印尼央行正在逐步填平国际投资者常走的交易漏洞,希望对走贬的卢比握有更多影响力,同时避免原本合乎己意的本币走贬转变为恐慌大跌.

印尼央行上周提醒本国银行不可涉足卢比远期外汇市场.本国银行还被告知,央行希望本地外汇市场交易量有所改善.央行并且表示,将会明订银行可以报出卢比汇率价格的时间.

深究印尼央行何以在表现相对平稳的市场里,针对交易时间和规则发出警语,分析师猜测背后动机是在允许卢比缓步走贬之前,央行先要排除投机性交易的空间.

印尼央行一直透过卖出美元,限制卢比兑美元今年迄今跌幅仅在0.5%左右,但从未公开表示希望卢比受控有序走贬的意图.

然而,倘若没有央行干预,卢比走贬的速度显然会更快,因为印尼进口金额庞大以及资本外流风险,令卢比压力日增.

周三公布数据显示,印尼2012年经常帐赤字达241.8亿美元,2011年为盈余17亿美元.

卢比兑美元2012年贬值6%,受到持续且细腻的干预操作支撑.

印尼央行副总裁Hartadi Sarwono上月表示,央行将会运用多种工具维持卢比汇率稳定,也必须时时干预外汇市场以便缓和支付大量进口能源所创造的美元需求.

不过Sarwono强调印尼整体国际收支呈现盈余,因资本帐盈余盖过了经常帐赤字.印尼2012年国际收支盈余为1.65亿美元,远低于2011年的119亿美元.

浏览卢比对冲成本和债券收益率(殖利率)走势图,请点选(link.reuters.com/xuj25t)

但关于印尼当局是否会采取更能为政界所接受的本币贬值途径,控制其贬值速度不致惊动外资,同时提振出口金额及让进口品价昂,投资者和分析师均表示怀疑.

"最理想的状况就是,若是由市场所推动,那就朝着市场推动的方向贬值,当然还会伴随一些干预以减缓贬值速度,"瑞士信贷亚洲分析师Robert Prior-Wandesforde表示.

"但就我看来,这不是最恰当的回应方式."

若最终的意图是有控制地贬值,则央行可能得要细腻地进行干预,以避免让外资不安,或不必要地过度动用外汇储备.

外资持有约280亿美元印尼政府公债,占整体债市比重达33%,而印尼央行外汇储备达1,090亿美元,相当于六个月的进口值.

卢比市场并未反映汇价骤然波动,而分析师也预期卢比将缓步贬值.

荷兰国际集团(ING)分析师Tim Condon表示,印尼经常帐将维持赤字,和1998年亚洲金融危机前一样,从而导致卢比以每年3-4%的速度贬值.

"热钱投资人已经习惯卢比有序贬值,"他警告称,他并称投资于印尼快速成长的经济比投资于卢比计价债券或股票更有意义.

**央行难以施力之处**

减缓卢比贬值压力最有效的政策方式,是调高获得大量补贴的燃料价格,但持平而言,央行在此事上无甚影响力.

印尼经济年增率约为6-7%.投资和消费迅速增长,推动进口上升,但海外对印尼的煤炭和其他商品的需求则在萎缩.

贸易逆差和需要支付的海外利息导致印尼经常帐很不稳定.

"如果经常帐不稳,印尼确实需要探索可用的工具,并找出新的应对方式,"美银美林分析师Claudio Piron表示.

"这可能是收紧政策,或者允许卢比进一步贬值.但我认为最终的问题还是在能源逆差,而这是他们可以努力的地方."

调高补贴燃料价格是迅速解除卢比压力的办法;印尼燃料进口平均每月贡献约10亿美元的贸易逆差.

但印尼即将在2014年举行总统选举,调高燃料价格恐难为选民所接受.

由于目前通帐落在央行3.5-5.5%目标区间中段,因此可以合理推论印尼央行的偏好政策选项为允许卢比温和贬值.

不过困难点就在于印尼央行得要控管贬值速度,使之不致于在外资之间造成恐慌.

虽然卢比1月走软,不过外资目前为止仍对卢比保有信心.市场预期卢比未来的波动率 不高且持稳.

而在投机客偏好的无本金交割远期外汇(NDF)市场上,3个月卢比兑美元报在9,800卢比,仅贬值1%.

不过这也可能会有让外界感到不安的风险,认为印尼央行并未致力于解决卢比的实质问题.

"吊诡的是NDF市场一直表现良好,"Piron指出,而他在论及央行上周发出的NDF禁令时表示,"这样的做法可能弊大于利."(完)