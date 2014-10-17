印尼金融市场：卢比和公债价格上涨，受候任总统政策及政局缓解提振

标题新闻：美国国务卿蒂勒森称朝鲜对日韩发动攻击的威胁真实存在，促请联合国安理会先发制人
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路透新加坡10月17日 - 印尼卢比和政府公债价格周五上涨，因候任总统佐科-维多多计划上调燃料价格，且政治紧张关系缓解。
卢比兑美元 上涨1%，报12,125，为10月3日以来最强。10年期公债收益率(殖利率) 跌至8.335%。
佐科-维多多的一名顾问对路透表示，总统计划在就职两周内将汽油和柴油价格上调约50%，明年这将为政府节省近130亿美元。印尼政府目前对汽油和柴油价格提供补贴。
在大选中失败的另一名总统候选人Prabowo Subianto终于向维多多表示祝贺，并称他的党派将支持维多多，不过对于他们反对的政策，批评起来也会毫不留情。(完)
(编译 李春喜 审校 张若琪)
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整体乾散货运价指数下跌25点，或2.2%，报1,109点，本周周线下跌约7%。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
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