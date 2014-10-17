印尼金融市场：卢比和公债价格上涨，受候任总统政策及政局缓解提振

路透新加坡10月17日 - 印尼卢比和政府公债价格周五上涨，因候任总统佐科-维多多计划上调燃料价格，且政治紧张关系缓解。

卢比兑美元 上涨1%，报12,125，为10月3日以来最强。10年期公债收益率(殖利率) 跌至8.335%。

佐科-维多多的一名顾问对路透表示，总统计划在就职两周内将汽油和柴油价格上调约50%，明年这将为政府节省近130亿美元。印尼政府目前对汽油和柴油价格提供补贴。

在大选中失败的另一名总统候选人Prabowo Subianto终于向维多多表示祝贺，并称他的党派将支持维多多，不过对于他们反对的政策，批评起来也会毫不留情。(完)