《欧洲经济焦点》欧洲经济显露复苏迹象，开始扭转长期低迷的通胀预期

若这一趋势得到巩固，不仅可能对欧元区脆弱的经济复苏带来压力，也将令外界对欧洲央行和英国央行维持低利率的“前瞻性指引”抱有更大怀疑。

市场本就在怀疑，这两家央行可能将不得不更早升息，而且若通胀预期出现2011年那样的迅速转变，这种疑虑将进一步加深。2011年时欧元区经济也呈现出复苏的表象。