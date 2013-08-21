《欧洲经济焦点》欧洲经济显露复苏迹象，开始扭转长期低迷的通胀预期

《全球汇市》欧美利率前景带动美元反弹，英国正式启动退欧程序后英镑下滑
路透纽约3月29日 - 美元兑一篮子主要货币周三升至于逾一周高位，因欧美利率前景，且投资人认为在美国总统特朗普医保议案搁浅后美元跌势过度。
若这一趋势得到巩固，不仅可能对欧元区脆弱的经济复苏带来压力，也将令外界对欧洲央行和英国央行维持低利率的“前瞻性指引”抱有更大怀疑。
市场本就在怀疑，这两家央行可能将不得不更早升息，而且若通胀预期出现2011年那样的迅速转变，这种疑虑将进一步加深。2011年时欧元区经济也呈现出复苏的表象。
那时五年/五年远期利率在四个月内从不到2%升至2.6%，迫使欧洲央行升息两次。德国央行强调，若物价大涨，欧洲央行的前瞻性指引将被抛弃。(完)
路透纽约3月29日 - 美元兑一篮子主要货币周三升至于逾一周高位，因欧美利率前景，且投资人认为在美国总统特朗普医保议案搁浅后美元跌势过度。
路透纽约/伦敦3月29日 - 原糖期货周三大跌至10个月低点，昨日下跌后形成了一个技术性利空的旗形，引发新一轮抛盘。可可期货也下滑，因投资人持续担心供应充足的问题。
路透纽约/伦敦3月29日 - 金价周三微升，徘徊在周一触及的一个月高位之下，因围绕英国脱欧磋商、法国大选和美国总统特朗普的经济政策的不确定性，提振黄金避险买盘，抵消了美元走强带来的影响。