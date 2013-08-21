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货币新闻 | 2013年 8月 21日 星期三 08:52 BJT

《欧洲经济焦点》欧洲经济显露复苏迹象，开始扭转长期低迷的通胀预期

若这一趋势得到巩固，不仅可能对欧元区脆弱的经济复苏带来压力，也将令外界对欧洲央行和英国央行维持低利率的“前瞻性指引”抱有更大怀疑。

市场本就在怀疑，这两家央行可能将不得不更早升息，而且若通胀预期出现2011年那样的迅速转变，这种疑虑将进一步加深。2011年时欧元区经济也呈现出复苏的表象。

那时五年/五年远期利率在四个月内从不到2%升至2.6%，迫使欧洲央行升息两次。德国央行强调，若物价大涨，欧洲央行的前瞻性指引将被抛弃。(完)

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