欧洲汇市：英镑缩减涨幅，因通胀数据弱于市场预期

* 在数据公布后，英镑兑美元仅升0.1%

* 英国12月通胀为2.0%，低于预期

* 市场推后英国升息时间的预期

路透伦敦1月14日 - 英镑周二缩减涨幅，因英国公布的通胀数据低于预期，市场推后英国央行可能考虑收紧货币政策的时点预期。

在路透交易平台，成交量高于平常，在通胀数据公布之前，英镑兑美元 一度跳升至1.6447美元的高位，因臆测通胀数据可能高于预估。

但数据公布后，英镑缩减涨幅。英国12月消费者物价指数(CPI)较上年同期增长2.0%，为2009年11月以来最小增幅。 英镑兑美元最新报1.6420美元，上升0.1%。

美元指数 也受助于强于预期的美国零售销售数据。

“英镑/美元的困扰在于，它在某种程度上是被英国经济本身的成功所害。英国数据一直非常良好，以致于只有非常亮丽的数据才能让给投资人带来惊喜，”Forex.com分析师Kathleen Brooks说。

“英镑陷于区间内。投资人并未净做空英镑，但他们解除了一些仓位。”

下周英国央行将公布1月会议记录，会议记录可能为央行调整前瞻指引——或承诺在较长时间维持较低利率奠定基础。

欧元兑英镑 跌0.2%，报0.8328英镑。(完)

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