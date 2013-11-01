《焦点》机构投资者回归欧洲，为当地股市升势推波助澜

美国热股：RAPID7发布第一季初步业绩，股价急升9.4%
路透4月11日 - RAPID7 预计首季营收处于或高于之前发布的 指导区间的高端，非GAAP每股亏损低于之前的预估。并重申2017年营收预 估，后者符合分析师预估。 RAPID7股价盘初急升9.4%，报16.39美元。(完) ****如欲参考原文报导，请点选 即可撷取 浏览**** (编译 刘静；审校 母红)
**好消息**
根据Markit，各个机构投资人放贷计画所持有的泛欧STOXX 600指数 股票比重从1月的不足17.5%提高至近18.5%，这支撑了Liquidnet平台上的这股趋势。
“这个增幅不是很大，但可以视作国际机构投资者增加对欧洲曝险的证据，”Markit主管Alex Borg表示，并称数据显示投资者加码对经济敏感的软件、房地产和科技硬件类股。
机构投资者也进行更大规模的交易，因欧洲经济展示出复苏迹象且解决欧元区债务危机方面的进展让投资者恢复信心。
自6月底以来，Liquidnet平台上规模超过100万美元的大笔交易价值总和达到158亿美元，相当于2012年下半年全部交易额的55%。平均交易规模升至130万美元的两年高位。
“这是好消息。那些聚焦于长期基本面的投资者此前一直倾向在今年增加交易...这真的反映了整体宏观环境，虽然环境无论如何都说不上完美，但比18个月前要好很多了，”Liquidnet的Pumfrey表示。
“当机构投资者进行交易的时候，市场仓位情况会更健康--你不会希望重要投资者撤离。”(完)
(编译 洪曦/李春喜/杜明霞；审校 张明钧)
路透4月11日 - RAPID7 预计首季营收处于或高于之前发布的 指导区间的高端，非GAAP每股亏损低于之前的预估。并重申2017年营收预 估，后者符合分析师预估。 RAPID7股价盘初急升9.4%，报16.39美元。(完) ****如欲参考原文报导，请点选 即可撷取 浏览**** (编译 刘静；审校 母红)
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路透4月11日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 272.7 93 270.0 16 * 5月 257.1 44 256.5 6 * 6月 247.3 162 245.5 90 * 7月 238.7 308 238.1 138 * 8月 233.1 1024 231.6 754 * 9月 229.3 5816 227.5 1315 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编