《焦点》机构投资者回归欧洲，为当地股市升势推波助澜

**好消息**

根据Markit，各个机构投资人放贷计画所持有的泛欧STOXX 600指数 股票比重从1月的不足17.5%提高至近18.5%，这支撑了Liquidnet平台上的这股趋势。

“这个增幅不是很大，但可以视作国际机构投资者增加对欧洲曝险的证据，”Markit主管Alex Borg表示，并称数据显示投资者加码对经济敏感的软件、房地产和科技硬件类股。

机构投资者也进行更大规模的交易，因欧洲经济展示出复苏迹象且解决欧元区债务危机方面的进展让投资者恢复信心。

自6月底以来，Liquidnet平台上规模超过100万美元的大笔交易价值总和达到158亿美元，相当于2012年下半年全部交易额的55%。平均交易规模升至130万美元的两年高位。

“这是好消息。那些聚焦于长期基本面的投资者此前一直倾向在今年增加交易...这真的反映了整体宏观环境，虽然环境无论如何都说不上完美，但比18个月前要好很多了，”Liquidnet的Pumfrey表示。

“当机构投资者进行交易的时候，市场仓位情况会更健康--你不会希望重要投资者撤离。”(完)