欧元债市：意大利公债风险溢价触及两年低点

标题新闻：标普确认沙特“A-/A-2”评等，展望为稳定，预计沙特原油日产量将保持在目前的1,000万桶
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* 意大利完成融资目标的80%
* 供应减少将为意大利公债提供进一步支撑
* 西班牙公债风险溢价收在两年低点
* 意大利政治争端暂时缓和
路透伦敦8月9日 - 意大利公债风险溢价周五触及2011年7月来最低，因政府融资目标完成良好，且有迹象显示该国经济趋稳，这些因素吸引投资人。
意大利10年期公债较可比德债收益率差跌穿250基点，为2011年7月来首见，不到2011年底和2012年中欧债危机最严重的两个时期的水准的一半。
如果没有意外冲击，预计意大利10年期公债较可比德债收益率差在夏季余下时间将继续收窄，部分因本月余下时间没有新债供应。
根据路透数据，意大利已经完成今年融资计划的约80%，令该国得以取消8月中原计划的债券标售。巴克莱预计今年余下时间偿债总额将超过发债规模180亿欧元。
鉴于意大利公债收益率相对较高，10年期公债收益率 在约4.2%，而德国10年期公债收益率 才1.7%，预计减少后的供应可能会获得持续需求。
融资局面强劲令意大利能够应对上周政治争端加剧带来的压力。上周投资人担心前总理贝鲁斯柯尼税务诈欺罪成立的裁定可能导致政府解体。
中国公布的经济数据强于预期，也给予意大利公债以提振。本周意大利公布第二季经济萎缩的程度小于预期，这也有支撑作用，欧元区多数地区经济趋稳的迹象推高德债收益率。
西班牙公债较可比德债利差也收窄，接近跌穿280个基点，至两年最窄。(完)
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路透伦敦4月7日 - 投资者周五寻求在欧元区公债避险，令收益率跌至多周低位，此前美国对叙利亚进行导弹袭击导致外交局势紧张，美国数据疲弱增添了对美国经济复苏力道的疑虑。
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