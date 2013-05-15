日本金融：央行提出将于周五向货币市场挹注270亿美元，以维稳债市

美国个股：西比曼与GE医疗成立细胞治疗联合实验室，推动工业化生产
路透上海4月11日 - 中国细胞治疗生物科技公司--西比曼生物科技集团周二宣布，其与美国通用电气旗下全球最大的生物制药和医疗技术服务商--GE医疗签署战略合作框架协议，双方将在西比曼的上海张江生产基地成立联合实验室，推动细胞治疗制剂的工业化生产。
日本央行一名官员周三表示，本次规模大于往常的资金挹注是对“长期利率激升的回应”。
日本央行公布声明后，日本公债扳回跌幅转至平盘上方。市场认为这份声明发出了一个信号，即央行不会容忍公债收益率过度飙升。
10年期日本公债期货价格 日内升0.13点至142.24，此前一度跌至142.36，而10年期公债收益率 则从一年高位0.920%跌至0.845%。
日本央行4月4日推出大规模货币宽松计划后引发市场动荡，期间曾实施巨额注资操作。今日的声明与之类似，但规模较小。日本央行4月罕见挹注了7.2万亿日圆的一年期资金。(完) (编译 兰秀娟/梁睿雪; 审校 王洋/隋芬)
路透上海4月11日 - 中国细胞治疗生物科技公司--西比曼生物科技集团周二宣布，其与美国通用电气旗下全球最大的生物制药和医疗技术服务商--GE医疗签署战略合作框架协议，双方将在西比曼的上海张江生产基地成立联合实验室，推动细胞治疗制剂的工业化生产。
“主要是伴随客户务实推进我们的国际化策略，财务上觉得可行的，在总体协同上觉得可操作的，所以我们国际化步伐会进一步加快。”他说。
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