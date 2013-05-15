版本:
中国
亚洲 | 2013年 5月 15日 星期三 14:52 BJT

日本金融：央行提出将于周五向货币市场挹注270亿美元，以维稳债市

日本央行一名官员周三表示，本次规模大于往常的资金挹注是对“长期利率激升的回应”。

日本央行公布声明后，日本公债扳回跌幅转至平盘上方。市场认为这份声明发出了一个信号，即央行不会容忍公债收益率过度飙升。

10年期日本公债期货价格 日内升0.13点至142.24，此前一度跌至142.36，而10年期公债收益率 则从一年高位0.920%跌至0.845%。

日本央行4月4日推出大规模货币宽松计划后引发市场动荡，期间曾实施巨额注资操作。今日的声明与之类似，但规模较小。日本央行4月罕见挹注了7.2万亿日圆的一年期资金。(完) (编译 兰秀娟/梁睿雪; 审校 王洋/隋芬)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐