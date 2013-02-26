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货币新闻 | 2013年 2月 26日 星期二 11:48 BJT

日本债市: 五年期公债收益率创纪录低位,10年期收益率创近10年最低

路透东京2月26日 - 周二10年期日本公债收益率 跌至近10年最低,因意大利选情带来政治僵局引发对欧元区的担忧,同时市场预期日本央行会出台大胆的货币宽松政策.

10年期日债收益率跌2.5个基点至0.680%.

稍早日本五年期公债 收益率跌0.5个基点至0.115%,创纪录低位.(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 田建华; 审校 徐文焰)
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