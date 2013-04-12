日本债市：东京证交所在盘后交易中暂停日债期货交易，此前该期货价格大跌

欧元债市：油价跳升和法国大选忧虑缓解，止住了公债收益率下行脚步
支持收益率处在当前水准的一个理由是，法国总统大选带来的政治风险，因极右翼、欧洲质疑论领袖勒庞是主要竞选者之一，决定性的最后一轮投票将于5月8日进行。
路透东京4月12日 - 东京证交所在周五盘后交易中暂停日债期货交易，此前该期货价格大跌。
暂停10分钟后将恢复交易。10年期日债期货 在周五常规交易时段收低1点，至143.73。
日本央行上周宣布前所未有的宽松货币政策后，日本债市波动大增。(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 杜明霞；审校)
支持收益率处在当前水准的一个理由是，法国总统大选带来的政治风险，因极右翼、欧洲质疑论领袖勒庞是主要竞选者之一，决定性的最后一轮投票将于5月8日进行。
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路透伦敦4月5日 - 英镑周三跳升，之前数据显示，英国3月服务业活动指数触及三个月高位，部份缓解了因制造业和建筑业调查显示增长放缓而引发的对经济体质的担忧。