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货币新闻 | 2013年 4月 12日 星期五 14:56 BJT

日本债市：东京证交所在盘后交易中暂停日债期货交易，此前该期货价格大跌

路透东京4月12日 - 东京证交所在周五盘后交易中暂停日债期货交易，此前该期货价格大跌。

暂停10分钟后将恢复交易。10年期日债期货 在周五常规交易时段收低1点，至143.73。

日本央行上周宣布前所未有的宽松货币政策后，日本债市波动大增。(完)

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