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亚洲 | 2013年 3月 28日 星期四 11:04 BJT

日本债市：10年期公债收益率跌至近10年低点，受央行刺激措施期望影响

当日涨跌    上日
                                   最新报价   (基点)    收市价
                                                           
 两年期公债                          0.050%      +1.5    0.035%
 五年期公债                          0.000%      +0.0    0.110%
 10年期公债                          0.510%      -0.5    0.515%
 20年期公债                          1.415%      -2.0    1.435%
 30年期公债                          1.585%      +0.5    1.580%
 10年期公债期   <0#JGB:>             145.91     +0.03    145.88
 货                                                    
                                                               
 注1：公债期货涨跌为点数。                             
 注2：若报价显示0.000%表示尚未成                               
 交。                                                  
 (完)
      
          
    美国公债发行日程表  全球主要国家发债预告  
    美债每日展望          欧元区公债市场        
    美国现货公债          英国公债市场              
    伦敦美债              东京美债                 
    日本公债市场           中国债市                  
    台湾债市               利率或央行相关报导  [INT|CEN-CMN]
    美国指标公债报价    欧元区指标公债报价     

 (编译 蔡美珍/许娜; 审校 隋芬/丁琦)
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