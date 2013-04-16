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亚洲 | 2013年 4月 16日 星期二 12:12 BJT

日本债市：债券价格受到避险情绪扶助，五年券标售受瞩目

当日涨跌    上日
                                     最新报价   (基点)    收市价
                                                             
 两年期公债                            0.135%      +0.5    0.130%
 五年期公债                            0.265%      -0.5    0.270%
 10年期公债                            0.600%      -4.5    0.645%
 20年期公债                            1.470%      -4.5    1.515%
 30年期公债                            1.585%      -3.0    1.615%
 10年期公债期   <0#JGB:>               144.07     +0.53    143.54
 货                                                      
                                                                 
 注1: 公债期货涨跌为点数.                                
 注2: 若报价显示0.000%表示尚未成交.                              
 (完)
      
    美国公债发行日程表  全球主要国家发债预告  
    美债每日展望          欧元区公债市场        
    美国现货公债          英国公债市场              
    伦敦美债              东京美债                 
    日本公债市场           中国债市                  
    台湾债市               利率或央行相关报导  [INT|CEN-CMN]
    美国指标公债报价    欧元区指标公债报价     

 (编译 王翔琼/洪曦 审校 程琳/侯向明)
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