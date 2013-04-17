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亚洲 | 2013年 4月 17日 星期三 11:12 BJT

日本债市：公债价格大多下跌，20年期公债标售前超长期公债逊于大盘

当日涨跌      上日
                                          最新报价     (基点)      收市价
                                                                      
 两年期公债                                  0.125%        -0.5      0.130%
 五年期公债                                  0.245%        -1.5      0.260%
 10年期公债                                  0.600%        +1.0      0.590%
 20年期公债                                  1.510%        +2.5      1.485%
 30年期公债                                  1.645%        +4.0      1.605%
 10年期公债期货   <0#JGB:>                   144.03       -0.06      144.09
                                                                           
 注1：公债期货涨跌为点数。                                       
 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。                                       
 (完)
        
    美国公债发行日程表  全球主要国家发债预告  
    美债每日展望          欧元区公债市场        
    美国现货公债          英国公债市场              
    伦敦美债              东京美债                 
    日本公债市场           中国债市                  
    台湾债市               利率或央行相关报导  [INT|CEN-CMN]
    美国指标公债报价    欧元区指标公债报价     

 (编译 许娜/李爽; 审校 张涛/张明钧)

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