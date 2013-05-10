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亚洲 | 2013年 5月 10日 星期五 11:34 BJT

日本债市：日债大幅下挫，因日圆兑美元跌破101推助股市上扬

当日涨跌    上日
                                     最新报价   (基点)    收市价
                                                             
 两年期公债                            0.110%      +0.0    0.110%
 五年期公债                            0.255%      +3.0    0.225%
 10年期公债                            0.655%      +6.5    0.590%
 20年期公债                            1.570%      +6.5    1.505%
 30年期公债                            1.705%      +4.5    1.660%
 10年期公债期   <0#JGB:>               143.92     -0.80    144.72
 货                                                      
                                                                 
 注1：公债期货涨跌为点数。                               
 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交                               
 。                                                      
    (完)
        
    美国公债发行日程表  全球主要国家发债预告  
    美债每日展望          欧元区公债市场        
    美国现货公债          英国公债市场              
    伦敦美债              东京美债                 
    日本公债市场           中国债市                  
    台湾债市               利率或央行相关报导  [INT|CEN-CMN]
    美国指标公债报价    欧元区指标公债报价     

 (编译 洪曦/隋芬; 审校 张涛/张明钧)
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