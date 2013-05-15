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亚洲 | 2013年 5月 15日 星期三 11:24 BJT

日本债市：公债价格连续第四日挫跌，10年券收益率触及一年高点

当日涨跌    上日
                                   最新报价   (基点)    收市价
                                                           
 两年期公债                          0.145%      +1.0    0.135%
 五年期公债                          0.445%      +5.0    0.395%
 10年期公债                          0.900%      +4.5    0.855%
 20年期公债                          1.665%      +0.5    1.660%
 30年期公债                          1.790%      +1.0    1.780%
 10年期公债期   <0#JGB:>             141.45     -0.66    142.11
 货                                                    
                                                               
 注1：公债期货涨跌为点数。                             
 注2：若报价显示0.000%表示尚未成                               
 交。                                                  
 (完)
      
          
    美国公债发行日程表  全球主要国家发债预告  [D/DIAR
YCN]
    美债每日展望          欧元区公债市场        [GVD/EU
RCN]
    美国现货公债          英国公债市场              [GB
/CN]
    伦敦美债              东京美债                 [US/
TCN]
    日本公债市场           中国债市                  [CN
/CN]
    台湾债市               利率或央行相关报导  [INT|CEN-
CMN]
    美国指标公债报价    欧元区指标公债报价     <0#EUB
MK=>

 (编译 王冠中/许娜; 审校 白云/张涛)
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