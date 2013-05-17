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亚洲 | 2013年 5月 17日 星期五 11:11 BJT

日本债市：公债价格缩减涨幅，因投资者逢高减仓

当日涨跌  上日
                                      最新报价   (基点)    收市价
 
 两年期公债                           0.130%     +0.0      0.130%
 五年期公债                           0.390%     +0.0      0.390%
 10年期公债                           0.830%     -1.0      0.840%
 20年期公债                           1.645%     -2.5      1.670%
 30年期公债                           1.790%     +0.0      1.790%
 10年期公债期货    <0#JGB:>           142.42     +0.15     142.27
                                                           
 注1：公债期货涨跌为点数。
 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。                       
 (完)    
    
      
          
    美国公债发行日程表  全球主要国家发债预告  
    美债每日展望          欧元区公债市场        
    美国现货公债          英国公债市场              
    伦敦美债              东京美债                 
    日本公债市场           中国债市                  
    台湾债市               利率或央行相关报导  [INT|CEN-CMN]
    美国指标公债报价    欧元区指标公债报价     

 (编译 艾茂林/杜明霞；审校 戴素萍)
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