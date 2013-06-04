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亚洲 | 2013年 6月 4日 星期二 15:32 BJT

日本债市：公债价格下跌，市场吸收新债发行

当日涨跌     上日
                                       最新报价    (基点)     收市价
                                                                 
 两年期公债                               0.125%       -0.5     0.130%
 五年期公债                               0.315%       +2.0     0.295%
 10年期公债                               0.865%       +6.0     0.805%
 20年期公债                               1.670%       +8.5     1.585%
 30年期公债                               1.805%       +9.0     1.715%
 10年期公债期货  <0#JGB:>                 142.50      -0.56     143.06
                                                                      
 注1: 公债期货涨跌为点数.                                    
 注2: 若报价显示0.000%表示尚未成交.                                   
    (完)
      
      
    美国公债发行日程表  全球主要国家发债预告  
    美债每日展望          欧元区公债市场        
    美国现货公债          英国公债市场              
    伦敦美债              东京美债                 
    日本公债市场           中国债市                  
    台湾债市               利率或央行相关报导  [INT|CEN-CMN]
    美国指标公债报价    欧元区指标公债报价     

 (编译 朱晓军；审校 李婷仪)
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