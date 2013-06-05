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亚洲 | 2013年 6月 5日 星期三 10:40 BJT

日本债市：公债价格多数小涨，30年券在标债进行前走疲

当日涨   上日
                                               跌       
                                     最新报价  (基点)   收市价
 
 两年期公债                          0.120%    -0.5     0.125%
 五年期公债                          0.305%    -1.5     0.320%
 10年期公债                          0.865%    -1.0     0.875%
 20年期公债                          1.680%    +1.5     1.665%
 30年期公债                          1.830%    +3.0     1.800%
 10年期公债期货      <0#JGB:>        142.65    +0.15    142.50
                                                        
 注1：公债期货涨跌为点数。
 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交                      
 。                                                     
 (完)
      
      
    美国公债发行日程表  全球主要国家发债预告  
    美债每日展望          欧元区公债市场        
    美国现货公债          英国公债市场              
    伦敦美债              东京美债                 
    日本公债市场           中国债市                  
    台湾债市               利率或央行相关报导  [INT|CEN-CMN]
    美国指标公债报价    欧元区指标公债报价     

 (编译 白云/朱晓军；审校 杜明霞/徐文焰)
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