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亚洲 | 2013年 6月 5日 星期三 15:39 BJT

日本债市：公债价格因日股下跌而上涨，但30年券在本周标售之前表现疲软

当日涨跌    上日
                                     最新报价   (基点)    收市价
                                                             
 两年期公债                            0.120%      -0.5    0.125%
 五年期公债                            0.290%      -3.0    0.320%
 10年期公债                            0.855%      -2.0    0.875%
 20年期公债                            1.680%      +1.5    1.665%
 30年期公债                            1.830%      +3.0    1.800%
 10年期公债期   <0#JGB:>               142.78     +0.28    142.50
 货                                                      
                                                                 
 注1：公债期货涨跌为点数。                               
 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交                               
 。                                                      
 (完)
      
          
    美国公债发行日程表  全球主要国家发债预告  [D/DIAR
YCN]
    美债每日展望          欧元区公债市场        [GVD/EU
RCN]
    美国现货公债          英国公债市场              [GB
/CN]
    伦敦美债              东京美债                 [US/
TCN]
    日本公债市场           中国债市                  [CN
/CN]
    台湾债市               利率或央行相关报导  [INT|CEN-
CMN]
    美国指标公债报价    欧元区指标公债报价     <0#EUB
MK=>

 (编译 李婷仪/许娜; 审校 张明钧)
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