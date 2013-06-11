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亚洲 | 2013年 6月 11日 星期二 10:23 BJT

日本债市：公债价格下跌，日本央行会议结果出炉前市况审慎

当日涨跌       上日
                                              最新报价      (基点)       收市价
                                                                            
 两年期公债                                       0.000%         +0.0       0.125%
 五年期公债                                       0.300%         +2.0       0.280%
 10年期公债                                       0.860%         +2.5       0.835%
 20年期公债                                       1.670%         +2.0       1.650%
 30年期公债                                       1.800%         +1.0       1.790%
 10年期公债期货     <0#JGB:>                      142.79        -0.15       142.94
                                                                                  
 注1：公债期货涨跌为点数。                                             
 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。                                              
 
    (完)
      
      
    美国公债发行日程表  全球主要国家发债预告  
    美债每日展望          欧元区公债市场        
    美国现货公债          英国公债市场              
    伦敦美债              东京美债                 
    日本公债市场           中国债市                  
    台湾债市               利率或央行相关报导  [INT|CEN-CMN]
    美国指标公债报价    欧元区指标公债报价     

 (编译 朱晓军；审校 张涛)

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