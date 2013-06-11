日本债市：公债价格下跌，日本央行会议结果出炉前市况审慎

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因中国假期致海岬型船需求下降
路透4月4日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周二录得逾一个月来的最大单日百分比跌幅，因中国假期压制对海岬型船的需求。
当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 0.000% +0.0 0.125% 五年期公债 0.300% +2.0 0.280% 10年期公债 0.860% +2.5 0.835% 20年期公债 1.670% +2.0 1.650% 30年期公债 1.800% +1.0 1.790% 10年期公债期货 <0#JGB:> 142.79 -0.15 142.94 注1：公债期货涨跌为点数。 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。 (完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 美债每日展望 欧元区公债市场 美国现货公债 英国公债市场 伦敦美债 东京美债 日本公债市场 中国债市 台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN] 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 朱晓军；审校 张涛)
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路透迪拜4月4日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周二跳涨，市场参与者连续第二天在普氏窗口处于主导地位，有望给4月份的多头交易策略开辟空间。
路透首尔4月4日 - 韩国软件巨头安哲秀周二获得中间派政党--国民之党的提名，将参与竞选总统，回归5月9日的大选投票；此前他曾于2012年放弃了总统竞选的雄心壮志。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)