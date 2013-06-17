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亚洲 | 2013年 6月 17日 星期一 15:50 BJT

日本债市：股市上升打压公债下滑，关注20年期公债标售和美联储会议

当日涨跌    上日
                                     最新报价   (基点)    收市价
                                                             
 两年期公债                            0.000%      +0.0    0.125%
 五年期公债                            0.325%      -0.5    0.330%
 10年期公债                            0.840%      +2.5    0.815%
 20年期公债                            1.685%      +1.5    1.670%
 30年期公债                            1.795%      +0.0    1.795%
 10年期公债期   <0#JGB:>               142.71     -0.09    142.80
 货                                                      
                                                                 
 注1：公债期货涨跌为点数。                               
 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交                               
 。                                                      
 (完)
      
          
    美国公债发行日程表  全球主要国家发债预告  [D/DIAR
YCN]
    美债每日展望          欧元区公债市场        [GVD/EU
RCN]
    美国现货公债          英国公债市场              [GB
/CN]
    伦敦美债              东京美债                 [US/
TCN]
    日本公债市场           中国债市                  [CN
/CN]
    台湾债市               利率或央行相关报导  [INT|CEN-
CMN]
    美国指标公债报价    欧元区指标公债报价     <0#EUB
MK=>

 (编译 许娜; 审校 张涛)
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