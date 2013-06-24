日本债市：10年期公债收益率微升，但日央行购债计划带来支撑

国际油市：亚洲380-cst燃料油现货升水跳涨，因多头占据主导
路透迪拜4月4日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周二跳涨，市场参与者连续第二天在普氏窗口处于主导地位，有望给4月份的多头交易策略开辟空间。
当日涨 上日 跌 最新报 (基点) 收市价 价 两年期公债 0.000% +0.0 0.130% 五年期公债 0.355% +0.0 0.355% 10年期公债 0.885% +1.0 0.875% 20年期公债 1.750% -0.5 1.755% 30年期公债 0.000% +0.0 1.880% 10年期公债 <0#JGB:> 141.98 -0.12 142.10 期货 注1：公债期货涨跌为点数。 注2：若报价显示0.000%表示尚未 成交。 (完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 美债每日展望 欧元区公债市场 美国现货公债 英国公债市场 伦敦美债 东京美债 日本公债市场 中国债市 台湾债市 利率或央行相关报导 [I NT|CEN-CMN] 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 徐文焰/李春喜 审校 王兴亚/徐文焰)
路透迪拜4月4日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周二跳涨，市场参与者连续第二天在普氏窗口处于主导地位，有望给4月份的多头交易策略开辟空间。
路透首尔4月4日 - 韩国软件巨头安哲秀周二获得中间派政党--国民之党的提名，将参与竞选总统，回归5月9日的大选投票；此前他曾于2012年放弃了总统竞选的雄心壮志。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
路透新加坡4月4日 - 亚洲航煤裂解价差周二上涨，行业消息人士称来自卡塔尔的一艘船货的供应受到影响。但消息人士表示，地区供应仍充裕，令航煤/柴油处于贴水状态。