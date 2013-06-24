版本:
中国
亚洲 | 2013年 6月 24日 星期一 10:35 BJT

日本债市：10年期公债收益率微升，但日央行购债计划带来支撑

当日涨    上日
                                           跌     
                                最新报   (基点)   收市价
                                  价              
                                                     
 两年期公债                      0.000%     +0.0   0.130%
 五年期公债                      0.355%     +0.0   0.355%
 10年期公债                      0.885%     +1.0   0.875%
 20年期公债                      1.750%     -0.5   1.755%
 30年期公债                      0.000%     +0.0   1.880%
 10年期公债   <0#JGB:>           141.98    -0.12   142.10
 期货                                             
                                                         
 注1：公债期货涨跌为点数。                        
 注2：若报价显示0.000%表示尚未                           
 成交。                                           
 (完)
    
      
      
    美国公债发行日程表  全球主要国家发债预告  
 
    美债每日展望          欧元区公债市场        
 
    美国现货公债          英国公债市场          
    
    伦敦美债              东京美债              
   
    日本公债市场           中国债市              
    
    台湾债市               利率或央行相关报导  [I
NT|CEN-CMN]
    美国指标公债报价    欧元区指标公债报价    
 
    

 (编译 徐文焰/李春喜 审校 王兴亚/徐文焰)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐