日本债市：公债价格上涨，美联储政策决定前市场淡定以对

国际油市：亚洲燃料油现货价差升至四周高位，受益于库存下降
路透迪拜3月30日 - 亚洲燃料油市场人气周四改善，此前官方数据显示新加坡燃料油库存降至六周低位，提振了现货价差，并使近月380-cst燃料油跨月正价差缩窄。
日本央行买进日本公债，亦带来一定支撑。
日本公债期货 开盘跳升至144.18，但涨势在一目均衡云区低端144.22处止步。
公债期货其后再度上探云区，并升至早盘高位144.26，进入云区。但之后回落，早盘收报144.19，上涨11个跳动点。
日本央行买进4,000亿日圆五年至10年期公债，及2,000亿日圆超长期公债。
虽然市场对此没有什么实际反应，但人们之前认为若央行不进行此类操作，市场则将下跌，因此对市场目前的表现感到宽慰。
日本公债，尤其是超长期公债走高。20年期公债收益率(殖利率) 下跌2个基点至1.535%，30年期公债收益率 下滑1.5个基点至1.710%。
当日涨跌 上日
最新报价 (基点) 收市价
两年期公债 0.000% +0.0 0.095%
五年期公债 0.200% +0.0 0.200%
10年期公债 0.660% +0.0 0.660%
20年期公债 1.535% -2.0 1.555%
30年期公债 1.710% -1.5 1.725%
10年期公债期货 <0#JGB:> 144.12 +0.04 144.08
注1：公债期货涨跌为点数。
注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
美债每日展望 欧元区公债市场
美国现货公债 英国公债市场
日本公债市场 中国债市
台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]
美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 许娜；审校 王翔琼/田建华)
路透迪拜3月30日 - 亚洲燃料油市场人气周四改善，此前官方数据显示新加坡燃料油库存降至六周低位，提振了现货价差，并使近月380-cst燃料油跨月正价差缩窄。
路透新加坡3月30日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周四从三周高位下跌1.7%，至每桶11.58美元，但现货价差较新加坡报价略微升水，反应需求旺盛。
路透3月30日 - 越南股市周四触及逾九年最高收位，日常消费类股领涨，由于缺乏推动市场的宏观经济因素，其他东南亚股市呈区间走势。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 跌0.1%。 越南股市 涨0.5%，收于2008年2月以来最高收位，今年迄今累计涨8.9%。 海鲜加工商Nam Viet Corp 劲扬16.4%，Vietnam Dairy Products JSC 升1.6%。 泰国股市 涨0.3%，受材料和地产类股涨势带动。 菲律宾股市 微升，工业和非必需性消费类股为大盘贡献了多数涨幅。 新加坡股市 收低0.4%，受工业和地产类股跌势拖累。 马来西亚股市 略微收低。 印尼股市 收盘持平。 涨跌 当