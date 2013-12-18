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亚洲 | 2013年 12月 18日 星期三 12:11 BJT

日本债市：公债价格上涨，美联储政策决定前市场淡定以对

日本央行买进日本公债，亦带来一定支撑。

日本公债期货 开盘跳升至144.18，但涨势在一目均衡云区低端144.22处止步。

公债期货其后再度上探云区，并升至早盘高位144.26，进入云区。但之后回落，早盘收报144.19，上涨11个跳动点。

日本央行买进4,000亿日圆五年至10年期公债，及2,000亿日圆超长期公债。

虽然市场对此没有什么实际反应，但人们之前认为若央行不进行此类操作，市场则将下跌，因此对市场目前的表现感到宽慰。

日本公债，尤其是超长期公债走高。20年期公债收益率(殖利率) 下跌2个基点至1.535%，30年期公债收益率 下滑1.5个基点至1.710%。

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 0.000% +0.0 0.095%

五年期公债 0.200% +0.0 0.200%

10年期公债 0.660% +0.0 0.660%

20年期公债 1.535% -2.0 1.555%

30年期公债 1.710% -1.5 1.725%

10年期公债期货 <0#JGB:> 144.12 +0.04 144.08

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 许娜；审校 王翔琼/田建华)

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