版本:
中国
亚洲 | 2014年 1月 16日 星期四 12:07 BJT

日本债市：长期公债承压下跌，日本经济数据表现良好

美国股市隔夜持续上扬，日本公债市场人气也因而受抑，忽视美国公债收益率持续上升的影响。标准普尔500指数 隔夜收在纪录高位。

虽然日本央行早间购买2,000亿日圆(19.1亿美元)到期年限超过10年的日本公债，但日本国内养老基金和寿险商采取观望态度。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美债每日展望 欧元区公债市场

美国现货公债 英国公债市场

日本公债市场 中国债市

台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 许娜；审校 高琦)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐