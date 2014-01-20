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亚洲 | 2014年 1月 20日 星期一 11:53 BJT

日本债市：指标公债受日央行买盘支撑小涨，交投活动偏淡

日本央行购买日债以及美国公债上周五小涨，都对10年期日本公债产生些许正面影响。

超长债价格小跌，因国内寿险商和养老基金避免在当前价位买进。

日本证券交易商协会(Japan Securities Dealers Association)周一公布的报告显示，12月寿险商买超超长债的规模回升至正常水平，同时大型银行继续抛售中期日本公债和国内债。

一些基金经理称，该数据对日本公债影响不大，因其不包含日本央行购买计划下的日本公债拍卖和发售。

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 0.000% +0.0 0.085%

五年期公债 0.000% +0.0 0.205%

10年期公债 0.660% -1.0 0.670%

20年期公债 1.545% +0.5 1.540%

30年期公债 1.705% +0.5 1.700%

10年期公债期货 <0#JGB:> 144.29 +0.09 144.20

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美债每日展望 欧元区公债市场

美国现货公债 英国公债市场

日本公债市场 中国债市

台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 张若琪/许娜；审校 王兴亚/隋芬)
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