日本债市：指标公债受日央行买盘支撑小涨，交投活动偏淡

日本股市：早盘交投震荡几近持平，公债收益率下滑令地区银行股大跌
路透东京4月19日 - 日本股市周三早盘在动荡交易中几近持平，地缘政治紧张形势打击投资者信心，同时随着公债收益率跌至五个月低点，地区银行类股的表现不佳。
日本央行购买日债以及美国公债上周五小涨，都对10年期日本公债产生些许正面影响。
超长债价格小跌，因国内寿险商和养老基金避免在当前价位买进。
日本证券交易商协会(Japan Securities Dealers Association)周一公布的报告显示，12月寿险商买超超长债的规模回升至正常水平，同时大型银行继续抛售中期日本公债和国内债。
一些基金经理称，该数据对日本公债影响不大，因其不包含日本央行购买计划下的日本公债拍卖和发售。
当日涨跌 上日
最新报价 (基点) 收市价
两年期公债 0.000% +0.0 0.085%
五年期公债 0.000% +0.0 0.205%
10年期公债 0.660% -1.0 0.670%
20年期公债 1.545% +0.5 1.540%
30年期公债 1.705% +0.5 1.700%
10年期公债期货 <0#JGB:> 144.29 +0.09 144.20
注1：公债期货涨跌为点数。
注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
美债每日展望 欧元区公债市场
美国现货公债 英国公债市场
日本公债市场 中国债市
台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]
美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 张若琪/许娜；审校 王兴亚/隋芬)
路透东京4月19日 - 日本股市周三早盘在动荡交易中几近持平，地缘政治紧张形势打击投资者信心，同时随着公债收益率跌至五个月低点，地区银行类股的表现不佳。
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路透首尔4月19日 - 韩国韩元 周三早盘微涨，在美国国防部长马蒂斯(James Mattis)承诺，美国将与中国一道缓解朝鲜(北韩)紧张局势后，市场对朝鲜的担忧情绪有所缓解。 美国公布的经济数据弱于预期，也令美元全线承压。 0225GMT，韩元兑美元 报1,140.7韩元，较周二收盘价1,142.4涨0.1%。 “韩元在周二大跌后似乎展开反弹，”现代期货外汇分析师Jung Sun g-yoon表示。 韩元周二中午时分跌近0.8%，因美国副总统彭斯安抚日本，称华府致 力于抑制朝鲜核武计划。 Jung补充称，朝鲜问题对市场的影响已经淡化，投资者注意力转向美 国经济数据等其他方面。 韩股下跌，追随全球股市尤其是美股的跌势。 韩国综合股价指数 跌0.6%报2,136.14点。 外资今日料卖超韩股，目前卖超规模为775亿韩元(6,798万美元)，这 亦令股指承压。 现代汽车 跌近3%