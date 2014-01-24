日本债市：公债价格上扬而收益率曲线趋平，受美国市场走势推动

标题新闻：料美国商务部长罗斯将宣布对进口铝进行调查，与上周宣布的进口钢调查类似-CNBC
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当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 0.000% +0.0 0.085% 五年期公债 0.205% +0.0 0.205% 10年期公债 0.640% -1.5 0.655% 20年期公债 1.465% -3.0 1.495% 30年期公债 1.625% -3.5 1.660% 10年期公债期 <0#JGB:> 144.52 +0.17 144.35 货 注1：公债期货涨跌为点数。 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交 。 (完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 [D/DIA RYCN] 美债每日展望 欧元区公债市场 [GVD/E URCN] 美国现货公债 英国公债市场 [G B/CN] 日本公债市场 中国债市 [C N/CN] 台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN -CMN] 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 <0#EU BMK=> (编译 朱晓军/杜明霞；审校 徐文焰/于春红)
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SP Angel分析师John Meyer称，预计镍价将因菲律宾镍矿石供应忧虑受到支撑，上月菲律宾政府下令关闭超过一半的矿场，以保护水资源。但他补充道，“市场上的库存仍很多。”
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