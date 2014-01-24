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亚洲 | 2014年 1月 24日 星期五 11:22 BJT

日本债市：公债价格上扬而收益率曲线趋平，受美国市场走势推动

当日涨跌    上日
                                     最新报价   (基点)    收市价
                                                             
 两年期公债                            0.000%      +0.0    0.085%
 五年期公债                            0.205%      +0.0    0.205%
 10年期公债                            0.640%      -1.5    0.655%
 20年期公债                            1.465%      -3.0    1.495%
 30年期公债                            1.625%      -3.5    1.660%
 10年期公债期   <0#JGB:>               144.52     +0.17    144.35
 货                                                      
                                                                 
 注1：公债期货涨跌为点数。                               
 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交                               
 。                                                      
    (完)    
    
      
      
    美国公债发行日程表    全球主要国家发债预告  [D/DIA
RYCN]
    美债每日展望            欧元区公债市场        [GVD/E
URCN]
    美国现货公债            英国公债市场              [G
B/CN]
    日本公债市场             中国债市                  [C
N/CN]
    台湾债市                 利率或央行相关报导  [INT|CEN
-CMN]
    美国指标公债报价      欧元区指标公债报价     <0#EU
BMK=>

 (编译 朱晓军/杜明霞；审校 徐文焰/于春红)
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