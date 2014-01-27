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亚洲 | 2014年 1月 27日 星期一 10:52 BJT

日本债市：10年券收益率降至八周低点，价格受新兴市场恐慌提振

当日涨跌        上日
                                        最新报价        (基点)        收市价
                                                                         
 两年期公债                                  0.000%           +0.0       0.085%
 五年期公债                                  0.195%           +0.0       0.195%
 10年期公债                                  0.610%           -2.0       0.630%
 20年期公债                                  1.450%           -0.5       1.455%
 30年期公债                                  1.610%           -1.0       1.620%
 10年期公债期货   <0#JGB:>                   144.82          +0.20       144.62
                                                                               
 注1：公债期货涨跌为点数。                                          
 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。                                           
    (完)    
    
      
      
    美国公债发行日程表    全球主要国家发债预告  
    美债每日展望            欧元区公债市场        
    美国现货公债            英国公债市场              
    日本公债市场             中国债市                  
    台湾债市                 利率或央行相关报导  [INT|CEN-CMN]
    美国指标公债报价      欧元区指标公债报价     

 (编译 张涛/杜明霞；审校 张明钧/张若琪)
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