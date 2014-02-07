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亚洲 | 2014年 2月 7日 星期五 11:07 BJT

日本债市：公债价格下滑，因日股走强

美国公债价格周四连续第三天下跌，亦给日本公债带来压力。

日债交易商表示，国内机构投资者今早大多进行观望，等待日本央行今日购买日本公债的结果。日本央行准备购买2,000亿日圆(19.6亿美元)10年期和更长期限公债。

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 0.080% +0.0 0.080%

五年期公债 0.200% +0.5 0.195%

10年期公债 0.625% +2.0 0.605%

20年期公债 1.450% +3.0 1.420%

30年期公债 1.610% +2.5 1.585%

10年期公债期货 <0#JGB:> 144.63 -0.17 144.80

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美债每日展望 欧元区公债市场

美国现货公债 英国公债市场

日本公债市场 中国债市

台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 戴素萍/许娜；审校 张若琪/张明钧)
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