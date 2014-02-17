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亚洲 | 2014年 2月 17日 星期一 11:10 BJT

日本债市：公债大多小跌，日本央行会议前市场交投淡静

日本央行预计将在政策会议上按兵不动，继续承诺每年以60-70万亿日圆的步伐增加基础货币。

日本第四季国内生产总值(GDP)增长低于预期，因消费者支出、企业投资和出口令人失望，显示在消费税上调前经济动能正在消退。日债市场对此数据的反应不大。

数据显示，10-12月当季经济较前季成长0.3%，远低于预估中值增长0.7%，7-9月当季亦为成长0.3%。

3月日债期货 交投于144.95-145.03的窄幅区间，早盘下跌0.02点至144.98。

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 0.000% +0.0 0.070%

五年期公债 0.185% +0.5 0.180%

10年期公债 0.590% +0.5 0.585%

20年期公债 1.450% +1.0 1.440%

30年期公债 0.000% +0.0 1.605%

10年期公债期货 <0#JGB:> 144.98 -0.02 145.00

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 艾茂林/许娜；审校 戴素萍/杜明霞)
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