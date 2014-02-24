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亚洲 | 2014年 2月 24日 星期一 14:28 BJT

日本债市：公债价格上涨，日本央行买盘及股市震荡提供支撑

当日涨跌      上日
                                          最新报价     (基点)      收市价
                                                                      
 两年期公债                                  0.075%        +0.0      0.075%
 五年期公债                                  0.180%        +0.0      0.180%
 10年期公债                                  0.590%        -0.5      0.595%
 20年期公债                                  1.465%        +0.0      1.465%
 30年期公债                                  1.645%        +0.0      1.645%
 10年期公债期货   <0#JGB:>                   145.10       +0.05      145.05
                                                                           
 注1：公债期货涨跌为点数。                                       
 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。                                       
    (完)    
    
      
      
    美国公债发行日程表    全球主要国家发债预告  
    美债每日展望            欧元区公债市场        
    美国现货公债            英国公债市场              
    日本公债市场             中国债市                  
    台湾债市                 利率或央行相关报导  [INT|CEN-CMN]
    美国指标公债报价      欧元区指标公债报价     

 (编译 李婷仪/杜明霞；审校 侯向明/白云)
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