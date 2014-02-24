日本债市：公债价格上涨，日本央行买盘及股市震荡提供支撑

日本个股：东芝最早6月开始接受对旗下瑞士Landis+Gyr的竞标--共同社
路透东京4月25日 - 据日本共同社周二报导，日本东芝最早将在6月份开始接受针对其瑞士智能电表业务Landis+Gyr的竞标。
当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 0.075% +0.0 0.075% 五年期公债 0.180% +0.0 0.180% 10年期公债 0.590% -0.5 0.595% 20年期公债 1.465% +0.0 1.465% 30年期公债 1.645% +0.0 1.645% 10年期公债期货 <0#JGB:> 145.10 +0.05 145.05 注1：公债期货涨跌为点数。 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。 (完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 美债每日展望 欧元区公债市场 美国现货公债 英国公债市场 日本公债市场 中国债市 台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN] 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 李婷仪/杜明霞；审校 侯向明/白云)
路透东京4月25日 - 据日本共同社周二报导，日本东芝最早将在6月份开始接受针对其瑞士智能电表业务Landis+Gyr的竞标。
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