版本:
中国
亚洲 | 2014年 3月 5日 星期三 12:58 BJT

日本债市：公债价格下滑，因对乌克兰局势忧虑缓解

路透东京3月5日 - 日本公债价格周三在淡静交投中下滑，因俄罗斯总统普京的讲话缓解了对于乌克兰即将出现军事冲突的担忧，之后风险资产上涨。

指标10年期公债收益率(殖利率) 上升1.5个基点至0.610%，20年期公债收益率 上升1.5个基点至1.435%。
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐