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亚洲 | 2014年 4月 15日 星期二 13:19 BJT

日本债市：公债价格几无变动，五年期公债标售获稳健需求

路透东京4月15日 - 日本公债价格周二几无变动，抹去稍早的小幅跌幅，此前五年期日债标售获得稳健需求。

10年期日债期货 小升0.04点至145.09，从日低144.99回升。

日本标售2.7万亿(兆)日圆五年期公债，投标倍数为4.67倍，创六个月来最高。最低得标价格为100.04，略高于市场预估的100.03。最高得标收益率为0.191%。

10年期现货公债 收益率报0.605%，较周一涨0.5个基点。

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 0.000% +0.0 0.085%

五年期公债 0.190% +0.0 0.190%

10年期公债 0.605% +0.5 0.600%

20年期公债 1.480% +0.0 1.480%

30年期公债 1.690% +0.5 1.685%

10年期公债期货 <0#JGB:> 145.10 +0.05 145.05

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 杜明霞；审校 于春红)
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