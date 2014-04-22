日本债市：公债价格小跌，股市上扬和公债标售带来压力

路透东京4月22日 - 日本公债价格周二因股市上扬而小跌，不过市场交投清淡，仍限于狭窄区间。

市场人士称，额外的债券发售亦打压日本公债。日本财务省在提高流动性债券标售中发售4,000亿日圆(39亿美元)10年期和20年期公债。

通过这些标售活动，财务省向市场出售了非指标期债券，以改善债市的流动性。债券标售受到了投资者的追捧。

指标10年期公债收益率(殖利率) 上涨1个基点，至0.610%。

10年期公债6月期约 下跌0.05点，至144.99。

日股日经指数 上涨0.4%.

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 0.000% +0.0 0.085%

五年期公债 0.190% +0.5 0.185%

10年期公债 0.610% +1.0 0.600%

20年期公债 1.475% +1.0 1.465%

30年期公债 1.695% +0.5 1.690%

10年期公债期货 <0#JGB:> 145.01 -0.03 145.04

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

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