日本债市：公债价格小跌，股市上扬和公债标售带来压力

国际油市：沙特能源部长称展延减产共识形成中，持续进行磋商
路透阿布扎比4月20日 - 沙特能源、工业和矿产资源大臣法力赫(Khalid al-Falih)周四表示，对于限产协议初步实施六个月过后应延期，产油国间正逐渐形成共识，但目前还没有达成协议。
路透东京4月22日 - 日本公债价格周二因股市上扬而小跌，不过市场交投清淡，仍限于狭窄区间。
市场人士称，额外的债券发售亦打压日本公债。日本财务省在提高流动性债券标售中发售4,000亿日圆(39亿美元)10年期和20年期公债。
通过这些标售活动，财务省向市场出售了非指标期债券，以改善债市的流动性。债券标售受到了投资者的追捧。
指标10年期公债收益率(殖利率) 上涨1个基点，至0.610%。
10年期公债6月期约 下跌0.05点，至144.99。
日股日经指数 上涨0.4%.
当日涨跌 上日
最新报价 (基点) 收市价
两年期公债 0.000% +0.0 0.085%
五年期公债 0.190% +0.5 0.185%
10年期公债 0.610% +1.0 0.600%
20年期公债 1.475% +1.0 1.465%
30年期公债 1.695% +0.5 1.690%
10年期公债期货 <0#JGB:> 145.01 -0.03 145.04
注1：公债期货涨跌为点数。
注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 许娜；审校 徐文焰)
路透阿布扎比4月20日 - 沙特能源、工业和矿产资源大臣法力赫(Khalid al-Falih)周四表示，对于限产协议初步实施六个月过后应延期，产油国间正逐渐形成共识，但目前还没有达成协议。
--中国国务院4月1日决定设立河北雄安新区，区规划范围涉及河北省雄县、容城、安新三县及周边部分区域。雄安新区规划建设以特定区域为起步区先行开发，起步区面积约100平方公里，中期发展区面积约200平方公里，远期控制区面积约2,000平方公里。
路透阿布扎比4月20日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周四表示，如果石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国决定延长目前为期六个月的减产协议，减产幅度可能不会那么大，因为石油需求预计将在2017年下半年因季节性原因而增强。