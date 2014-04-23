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亚洲 | 2014年 4月 23日 星期三 11:23 BJT

日本债市：公债价格因股市走强而下跌，但央行购债限制跌势

路透东京4月23日 - 日本公债价格周三下跌，因日股上扬且美国公债隔夜回落。

不过，日本公债跌势有限，因日本央行进行例行购债操作。周三，日本央行购买了6,700亿日圆(65亿美元)日本公债，这是其一年前推出的大规模宽松计划的一部分。

指标10年期公债收益率(殖利率) 上涨0.5个基点，至0.605%。

10年期公债6月期约 下跌0.02点，至145.05。

日股日经指数 上涨0.6%。

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 0.000% +0.0 0.085%

五年期公债 0.190% +0.5 0.185%

10年期公债 0.605% +0.5 0.600%

20年期公债 1.475% +0.5 1.470%

30年期公债 0.000% +0.0 1.690%

10年期公债期货 <0#JGB:> 145.05 -0.02 145.07

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美债每日展望 欧元区公债市场

美国现货公债 英国公债市场

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台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 许娜；审校 张涛)
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