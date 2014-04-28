日本债市：公债期货上升，因乌克兰情势拖累日股下跌

台湾股市：基本持平，电子和金融股微升
路透台北4月20日 - 台湾股市周四基本持平，电子和金融股持稳。 0353 GMT，台湾加权股价指数持平于9,638.76点，周三收跌1.1%。 电子类指数上涨0.1%，金融保险类指数上扬0.3%。(完) (编译 王丽鑫；审校 李婷仪)
路透东京4月28日 - 日本公债价格周一反弹，因乌克兰紧张局势可能升级的担忧导致日本股市下跌。
10年期公债期货 上涨0.11点至144.97，抹去周五跌幅。10年期现货公债收益率(殖利率) 跌0.5个基点至0.615%。
但较长期公债表现欠佳。
日本股市日经指数周一下跌，受到美股下滑的拖累，且乌克兰情势紧绷带动日圆上涨。
交投清淡，日本市场周二将逢假期休市，本周稍晚还有一系列重大事件出炉，包括日本央行和美国联邦储备理事会(美联储/FED)政策会议，以及美国就业报告。
当日涨跌 上日
最新报价 (基点) 收市价
两年期公债 0.000% +0.0 0.085%
五年期公债 0.000% +0.0 0.190%
10年期公债 0.615% -0.5 0.620%
20年期公债 1.480% +0.0 1.480%
30年期公债 1.700% +0.5 1.695%
10年期公债期货 <0#JGB:> 144.97 +0.11 144.86
注1：公债期货涨跌为点数。
注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
美债每日展望 欧元区公债市场
美国现货公债 英国公债市场
日本公债市场 中国债市
台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]
美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 杜明霞；审校 张明钧)
路透台北4月20日 - 台湾股市周四基本持平，电子和金融股持稳。 0353 GMT，台湾加权股价指数持平于9,638.76点，周三收跌1.1%。 电子类指数上涨0.1%，金融保险类指数上扬0.3%。(完) (编译 王丽鑫；审校 李婷仪)
路透安卡拉4月19日 - 土耳其选举委员会周三拒绝了反对党要求修宪公投作废的诉求，但主要反对党共和人民党(CHP)称将继续对公投结果开展法律挑战。修宪公投让土耳其总统埃尔多安获得更多的新权力。
路透香港4月20日 - 中国招商局集团旗下太阳能电站开发商--联合光伏获中国华融增持股份，该股周四盘中冲高5%至22个月高位后转跌。