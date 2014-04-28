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亚洲 | 2014年 4月 28日 星期一 15:44 BJT

日本债市：公债期货上升，因乌克兰情势拖累日股下跌

路透东京4月28日 - 日本公债价格周一反弹，因乌克兰紧张局势可能升级的担忧导致日本股市下跌。

10年期公债期货 上涨0.11点至144.97，抹去周五跌幅。10年期现货公债收益率(殖利率) 跌0.5个基点至0.615%。

但较长期公债表现欠佳。

日本股市日经指数周一下跌，受到美股下滑的拖累，且乌克兰情势紧绷带动日圆上涨。

交投清淡，日本市场周二将逢假期休市，本周稍晚还有一系列重大事件出炉，包括日本央行和美国联邦储备理事会(美联储/FED)政策会议，以及美国就业报告。

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 0.000% +0.0 0.085%

五年期公债 0.000% +0.0 0.190%

10年期公债 0.615% -0.5 0.620%

20年期公债 1.480% +0.0 1.480%

30年期公债 1.700% +0.5 1.695%

10年期公债期货 <0#JGB:> 144.97 +0.11 144.86

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美债每日展望 欧元区公债市场

美国现货公债 英国公债市场

日本公债市场 中国债市

台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 杜明霞；审校 张明钧)
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