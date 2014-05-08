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亚洲 | 2014年 5月 8日 星期四 14:11 BJT

更正-日本债市：公债多数下滑，投资者静候10年期公债标售

(更正：译文有误，第三段应改为“付款日5月12日”，而非“票息支付日是5月12日”)

路透东京5月8日 - 日本公债周四早盘多数下跌，投资者静待今日稍晚的10年期公债标售。

在月度2.4万亿日圆10年期公债标售前，国内长线投资者采取了观望态度。一如广泛预期，财务省连续第七个月将10年期新债票息定在0.6%。

付款日是5月12日，这是例行的结算日，意味着日本公债投资者没有必要在现行旧券及新券之间调整收益率。

交易员说，交易商和大型银行为了回补空仓，料将以当前水平买进相当大批的新10年券，并在预计于周五进行的日本央行购债操作中，将部分公债卖给央行。

一些区域性银行可能在标售后从二级市场买进新10年券，以因应6月20日的庞大季度赎回。

标售结果出炉之前，现行10年期公债收益率 上涨0.5个基点至0.600%，20年期日债收益率 也上涨0.5个基点，报1.460%。30年期公债收益率 持平在1.695%。

指标10年期公债6月期货 在极狭窄的145.13-145.18区间内游走，早盘收低0.08点至145.13。

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 0.000% +0.0 0.085%

五年期公债 0.000% +0.0 0.185%

10年期公债 0.605% +1.0 0.595%

20年期公债 1.460% +0.5 1.455%

30年期公债 1.695% +0.0 1.695%

10年期公债期货 <0#JGB:> 145.12 -0.09 145.21

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 张荻/李婷仪 审校 蔡美珍/龚芳)
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