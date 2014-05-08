更正-日本债市：公债多数下滑，投资者静候10年期公债标售

标题新闻：德国经济部长吉普理斯将参加5月于北京举行的一带一路峰会
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(更正：译文有误，第三段应改为“付款日5月12日”，而非“票息支付日是5月12日”)
路透东京5月8日 - 日本公债周四早盘多数下跌，投资者静待今日稍晚的10年期公债标售。
在月度2.4万亿日圆10年期公债标售前，国内长线投资者采取了观望态度。一如广泛预期，财务省连续第七个月将10年期新债票息定在0.6%。
付款日是5月12日，这是例行的结算日，意味着日本公债投资者没有必要在现行旧券及新券之间调整收益率。
交易员说，交易商和大型银行为了回补空仓，料将以当前水平买进相当大批的新10年券，并在预计于周五进行的日本央行购债操作中，将部分公债卖给央行。
一些区域性银行可能在标售后从二级市场买进新10年券，以因应6月20日的庞大季度赎回。
标售结果出炉之前，现行10年期公债收益率 上涨0.5个基点至0.600%，20年期日债收益率 也上涨0.5个基点，报1.460%。30年期公债收益率 持平在1.695%。
指标10年期公债6月期货 在极狭窄的145.13-145.18区间内游走，早盘收低0.08点至145.13。
当日涨跌 上日
最新报价 (基点) 收市价
两年期公债 0.000% +0.0 0.085%
五年期公债 0.000% +0.0 0.185%
10年期公债 0.605% +1.0 0.595%
20年期公债 1.460% +0.5 1.455%
30年期公债 1.695% +0.0 1.695%
10年期公债期货 <0#JGB:> 145.12 -0.09 145.21
注1：公债期货涨跌为点数。
注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
美债每日展望 欧元区公债市场
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 张荻/李婷仪 审校 蔡美珍/龚芳)
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路透首尔4月26日 - 韩国乐天集团周三表示，正在把旗下四个上市企业的部分业务合并成一家控股公司，以改善公司治理和经营透明度。
* 招标品种：国开行1/5年固息债 * 期限及招标金额：1年：60亿元；5年：50亿元 * 招标时间：4月27日14:30-15:30 * 受访人数：8位(银行、券商、保险) * 预测区间：3.48%-3.59%；4.14%-4.20% * 预测均值：3.55%；4.17% 路透北京4月26日 - 中国国家开发银行 周四将招标发行一年和五年两期固息 债。路透调查显示，流动性依旧偏紧，现券市场情绪仍谨慎，且今日国债招标结果欠佳，预 计明日国开债招标需求一般。 考虑到返费因素，一年期增发债定位料持平二级，中标收益率预测均值3.55%；但五年 期新发绿色金融债性质特殊，其定位或低于同期限券种二级水平，中标利率预测均值为4.17 %。 上海一银行交易员说，“一年算完返费估计和二级差不多，（五年期）绿债这个是个小 团，在团成员有义务，为了保住能中，会放的低一点，相当于也不是很市场化。” 他并称，需求方面料比较一般，全市场加权的七天期质押回购利率稳定在3.44%附